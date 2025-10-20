Хаменеи ответил Трампу на заявление об уничтожении иранской ядерной программы
20 октября, 2025
18:21
Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что США не удалось ликвидировать иранскую ядерную программу в ходе авиаударов в минувшем июне.
Как сообщает Report, так в соцсети X он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации иранской ядерной программу.
"Американский президент гордится тем, что разбомбил и уничтожил иранскую ядерную промышленность. Очень хорошо, пусть продолжает жить с этой иллюзией", - написал он.
20 октября на встрече с победителями различных научных и спортивных соревнований иранский лидер также назвал заявления Трампа, сделанные в ходе его визита в Израиль, "пустыми словами".
