Хаменеи ответил Трампу на заявление об уничтожении иранской ядерной программы

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что США не удалось ликвидировать иранскую ядерную программу в ходе авиаударов в минувшем июне.

Как сообщает Report, так в соцсети X он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации иранской ядерной программу.

"Американский президент гордится тем, что разбомбил и уничтожил иранскую ядерную промышленность. Очень хорошо, пусть продолжает жить с этой иллюзией", - написал он.

20 октября на встрече с победителями различных научных и спортивных соревнований иранский лидер также назвал заявления Трампа, сделанные в ходе его визита в Израиль, "пустыми словами".