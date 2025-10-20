İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Xamənei Trampa: Zənn elə ki, nüvə sənayemizi məhv etmisən

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:50
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın nüvə sənayesini məhv etdiyini düşünə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamənei "X" səhifəsində yazıb.

    Ali lider Donald Trampa ünvanlandığı ismarışda ABŞ Prezidentin İranın nüvə obyektlərini bombalamaqla fəxr etdiyini bildirib: "O, İslam Respublikasının nüvə sənayesini məhv etdiyini zənn edir".

    Ayətullah Xamənei paylaşımında Donald Trampın bu "yanılmasını" vurğulayaraq qeyd edib: "Qoy, belə düşünməyə davam etsin".

    Qeyd edək ki, Xamənei oktyabrın 20-də müxtəlif bilik və idman yarışlarının qalibləri ilə görüşüb. O, görüşdə Donald Trampın İsrailə səfəri zamanı səsləndirdiyi bəyanata münasibət bildirib. Xamənei deyib ki, Tramp "boş sözlər danışır".

    İranın ali rəhbəri bir aya yaxındır ictimaiyyət arasında görünmürdü. Bu, onun ilk çıxışı və görüşüdür.

