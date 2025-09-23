Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 21:34
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что исламская республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе телевизионного обращения к иранскому народу.
"Сегодня у нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной", - сказал Хаменеи.
