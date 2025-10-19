Хакан Фидан встретился в Люксембурге с главой европейской дипломатии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, встреча состоялась в рамках визита главы турецкого МИД в Люксембурге для участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС на тему "Межрегиональная безопасность и взаимодействие".

Подробности встречи не раскрываются.

Отметим, что на упомянутом заседании, которое состоится 20 октября, будут обсуждаться различные темы, в том числе пакет санкций против официальной Москвы, российско-украинская война, стратегическое значение Черного моря, ситуация на Ближнем Востоке, существующие в регионе геополитические процессы и динамика безопасности.