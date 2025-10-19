Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Хакан Фидан встретился в Люксембурге с главой европейской дипломатии

    19 октября, 2025
    19:56
    Хакан Фидан встретился в Люксембурге с главой европейской дипломатии

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, встреча состоялась в рамках визита главы турецкого МИД в Люксембурге для участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС на тему "Межрегиональная безопасность и взаимодействие".

    Подробности встречи не раскрываются.

    Отметим, что на упомянутом заседании, которое состоится 20 октября, будут обсуждаться различные темы, в том числе пакет санкций против официальной Москвы, российско-украинская война, стратегическое значение Черного моря, ситуация на Ближнем Востоке, существующие в регионе геополитические процессы и динамика безопасности.

    Hakan Fidan Lüksemburqda Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşüb

