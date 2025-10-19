İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Hakan Fidan Lüksemburqda Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Region
    • 19 oktyabr, 2025
    • 19:44
    Hakan Fidan Lüksemburqda Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas ilə görüşüb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, görüş Hakan Fidanın Aİ Şurasının "Regionlararası təhlükəsizlik və əlaqə" mövzusunda keçiriləcək xarici işlər nazirlərinin iclasında iştirak üçün getdiyi Lüksemburqda baş tutub.

    Görüşün təfərrüatları açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 20-də Lüksemburq şəhərində baş tutacaq sözügedən iclasda müxtəlif mövzular, o cümlədən rəsmi Moskvaya qarşı sanksiyalar paketi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qara dənizin strateji əhəmiyyəti, Yaxın Şərqdəki vəziyyət, regionda mövcud geosiyasi proseslərin və təhlükəsizlik dinamikası müzakirə olunacaq.

    Hakan Fidan Kaya Kallas Avropa İttifaqı Şurası
    Хакан Фидан встретился в Люксембурге с главой европейской дипломатии

    Son xəbərlər

    20:29

    Premyer Liqa: VIII tura "Neftçi" - "Araz-Naxçıvan" oyunu ilə yekun vurulub

    Futbol
    20:15

    Xaçmaz sakini güllələnib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Hadisə
    20:10

    ŞKTR-də keçirilən prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    19:44

    Hakan Fidan Lüksemburqda Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Region
    19:38

    İsrail ordusu Qəzzaya yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:27

    Tramp ABŞ-nin Qəzza sektoruna hərbçi göndərməyəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:20

    Sərxan Hacıyev: "Azərbaycan yığması Millətlər Liqasında sona qədər vuruşdu"

    Futbol
    19:09
    Foto

    Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Futbol
    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti