Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время
В регионе
- 16 ноября, 2025
- 00:20
Президент США Дональд Трамп 25 сентября на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил отсутствие между двумя странами санкций CAATSA (Закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.).
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу "A Haber".
Х. Фидан отметил, что Д. Трамп поручил своей команде заняться отменой указанных санкций.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, вопрос, связанный с истребителями F-35, также может быть решен в ближайшее время.
Он сообщил, что предварительный текст соглашения уже готов, однако подробности раскрывать не стал.
