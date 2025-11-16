Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

    В регионе
    • 16 ноября, 2025
    • 00:20
    Президент США Дональд Трамп 25 сентября на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил отсутствие между двумя странами санкций CAATSA (Закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.).

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу "A Haber".

    Х. Фидан отметил, что Д. Трамп поручил своей команде заняться отменой указанных санкций.

    По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, вопрос, связанный с истребителями F-35, также может быть решен в ближайшее время.

    Он сообщил, что предварительный текст соглашения уже готов, однако подробности раскрывать не стал.

    F-35 Турция США Хакан Фидан Дональд Трамп Эрдоган
    Fidan: "F-35"lərlə bağlı məsələ yaxın zamanda həll oluna bilər

