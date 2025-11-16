Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп 25 сентября на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил отсутствие между двумя странами санкций CAATSA (Закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.).

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу "A Haber".

Х. Фидан отметил, что Д. Трамп поручил своей команде заняться отменой указанных санкций.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, вопрос, связанный с истребителями F-35, также может быть решен в ближайшее время.

Он сообщил, что предварительный текст соглашения уже готов, однако подробности раскрывать не стал.