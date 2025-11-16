İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Fidan: "F-35"lərlə bağlı məsələ yaxın zamanda həll oluna bilər

    Region
    • 16 noyabr, 2025
    • 00:08
    Fidan: F-35lərlə bağlı məsələ yaxın zamanda həll oluna bilər

    Sentyabrın 25-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə qeyd edib ki, iki ölkə arasında CAATSA (ABŞ-nin düşmənlərinə qarşı sanksiyalar vasitəsilə mübarizəsi - red.) kimi sanksiyalar olmamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "A Haber" telekanalına müsahibəsində deyib.

    H. Fidan qeyd edib ki, D. Tramp sözügedən sanksiyaların ləğvi ilə bağlı komandasına tapşırıq verib.

    Türkiyə xarici siyasət idarəsinin rəhbərinin sözlərinə görə, F-35 qırıcı təyyarələri ilə bağlı məsələ də yaxın gələcəkdə həll oluna bilər.

    O, ilkin razılıq mətninin hazır olduğunu bildirsə də, detalları açıqlamayıb.

    Hakan Fidan ABŞ Türkiyə F-35
    Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

    Son xəbərlər

    01:22

    Merilənddə Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

    Digər ölkələr
    00:46

    Belçika XİN: Kiyevdəki Azərbaycan səfirliyinə zərbə endirilməsindən dərin narahatlıq duyuruq

    Digər ölkələr
    00:36

    İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    00:24

    Fransada BFMTV-nin binasında partlayış təhdidinin yalan olduğu üzə çıxıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:08

    Fidan: "F-35"lərlə bağlı məsələ yaxın zamanda həll oluna bilər

    Region
    23:42

    DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edib

    Futbol
    23:41
    Video

    Bakıda yaşayış binasındakı yanğında zəhərlənən iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:20

    Hakan Fidan: ABŞ Cənubi Qafqazdakı proseslərə yaxından maraq göstərir

    Xarici siyasət
    23:17

    Pakistanda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti