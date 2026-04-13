Хакан Фидан: Турция ожидает участия Трампа в саммите НАТО в Анкаре

Предстоящий в июле саммит НАТО в Анкаре может стать одним из самых значимых в истории Альянса.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире агентства Anadolu.

По его словам, Турция ведет подготовку к мероприятию на самом высоком уровне.

Фидан также отметил, что Турция ожидает участия президента США Дональда Трампа. "Трамп уважает президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и мы считаем, что его приезд возможен", - подчеркнул он.

Министр добавил, что странам НАТО важно использовать этот саммит как возможность для выработки более системного подхода к актуальным вопросам.

Отметим, что саммит запланирован на 7–8 июля.