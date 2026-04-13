    Хакан Фидан: Турция ожидает участия Трампа в саммите НАТО в Анкаре

    • 13 апреля, 2026
    • 13:31
    Хакан Фидан: Турция ожидает участия Трампа в саммите НАТО в Анкаре

    Предстоящий в июле саммит НАТО в Анкаре может стать одним из самых значимых в истории Альянса.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире агентства Anadolu.

    По его словам, Турция ведет подготовку к мероприятию на самом высоком уровне.

    Фидан также отметил, что Турция ожидает участия президента США Дональда Трампа. "Трамп уважает президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и мы считаем, что его приезд возможен", - подчеркнул он.

    Министр добавил, что странам НАТО важно использовать этот саммит как возможность для выработки более системного подхода к актуальным вопросам.

    Отметим, что саммит запланирован на 7–8 июля.

    Дональд Трамп Турция Североатлантический альянс (НАТО) Хакан Фидан
