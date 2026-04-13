Хакан Фидан: Турция ожидает участия Трампа в саммите НАТО в Анкаре
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 13:31
Предстоящий в июле саммит НАТО в Анкаре может стать одним из самых значимых в истории Альянса.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире агентства Anadolu.
По его словам, Турция ведет подготовку к мероприятию на самом высоком уровне.
Фидан также отметил, что Турция ожидает участия президента США Дональда Трампа. "Трамп уважает президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и мы считаем, что его приезд возможен", - подчеркнул он.
Министр добавил, что странам НАТО важно использовать этот саммит как возможность для выработки более системного подхода к актуальным вопросам.
Отметим, что саммит запланирован на 7–8 июля.
Последние новости
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33