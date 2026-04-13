Hakan Fidan: NATO-nun Ankara sammiti Alyans tarixinin ən önəmli tədbiri olacaq
Region
- 13 aprel, 2026
- 13:16
NATO-nun Ankara sammiti Alyans tarixinin ən önəmli sammiti olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Anadolu" agentliyindəki proqramda suala cavabında deyib.
H.Fidan sammitə ən yüksək səviyyədə hazırlaşdıqlarını qeyd edib.
O, ABŞ Prezidenti Donald Trumpın da sammitdə iştirakını gözlədiklərini deyib: "Trampın Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana hörməti var, düşünürük ki, gəlməsi mümkündür. Başqa tərəfdən isə NATO ölkələrinin bu zirvəni bir fürsətə çevirməsi və prosesi sistemli bir çərçivəyə salması vacibdir".
Qeyd edək ki, sözügedən tədbirin iyulun 7-8-də keçirilməsi planlaşdırılır.
Son xəbərlər
17:35
AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmırMaliyyə
17:34
Foto
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblərFərdi
17:32
"Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübİKT
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Foto
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto