Хакан Фидан: Турция и США намерены решить проблемы на двусторонней основе

Турция и США полны решимости уладить проблемы на двусторонней основе.

Как передает Report, об этом, подводя итоги 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил журналистам глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Напомнив, что обе страны являются союзниками по НАТО, министр подчеркнул наличие взаимной воли сторон в решении проблем, связанных с вопросами энергетики, санкциями и различными разногласиями в регионе.

Кроме того, Х. Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне пригласил его посетить с официальным визитом Анкару.