Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Хакан Фидан: Турция и США намерены решить проблемы на двусторонней основе

    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 00:09
    Хакан Фидан: Турция и США намерены решить проблемы на двусторонней основе

    Турция и США полны решимости уладить проблемы на двусторонней основе.

    Как передает Report, об этом, подводя итоги 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил журналистам глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Напомнив, что обе страны являются союзниками по НАТО, министр подчеркнул наличие взаимной воли сторон в решении проблем, связанных с вопросами энергетики, санкциями и различными разногласиями в регионе.

    Кроме того, Х. Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне пригласил его посетить с официальным визитом Анкару.

    Хакан Фидан Турция США
    Hakan Fidan: Türkiyə və ABŞ ikitərəfli problemləri həll etmək istəyir

    Последние новости

    00:09

    Хакан Фидан: Турция и США намерены решить проблемы на двусторонней основе

    В регионе
    23:41

    Фидан: Эрдоган обсуждал с Трампом шаги для прекращения российско-украинской войны

    В регионе
    23:21

    Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 36, пострадали 58 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:18

    В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали пять человек

    Происшествия
    22:56

    Минэнерго США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    22:54

    НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в Дании

    Другие страны
    22:43

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    22:36

    В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

    Другие страны
    22:24

    Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине

    В регионе
    Лента новостей