Хакан Фидан: Турция и США намерены решить проблемы на двусторонней основе
В регионе
- 28 сентября, 2025
- 00:09
Турция и США полны решимости уладить проблемы на двусторонней основе.
Как передает Report, об этом, подводя итоги 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил журналистам глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Напомнив, что обе страны являются союзниками по НАТО, министр подчеркнул наличие взаимной воли сторон в решении проблем, связанных с вопросами энергетики, санкциями и различными разногласиями в регионе.
Кроме того, Х. Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне пригласил его посетить с официальным визитом Анкару.
Последние новости
00:09
Хакан Фидан: Турция и США намерены решить проблемы на двусторонней основеВ регионе
23:41
Фидан: Эрдоган обсуждал с Трампом шаги для прекращения российско-украинской войныВ регионе
23:21
Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 36, пострадали 58 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:18
В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали пять человекПроисшествия
22:56
Минэнерго США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с АзербайджаномВнешняя политика
22:54
НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в ДанииДругие страны
22:43
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
22:36
В ФРГ провалились испытания новой разработки для армииДругие страны
22:24