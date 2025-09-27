Hakan Fidan: Türkiyə və ABŞ ikitərəfli problemləri həll etmək istəyir
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 23:32
ABŞ və Türkiyə ikitərəfli problemləri həll etmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan BMT Baş Assambleyasının 80-сi sessiyasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, bununla bağlı hər iki tərəfdə niyyət var. H.Fidan tərəflərin enerji məsələləri, ABŞ-nin sanksiyaları və müxtəlif regional fikir ayrılıqları ilə əlaqədar problemlərin həlli ilə bağlı qarşılıqlı iradənin olduğunu diqqətə çatdırıb.
Bundan başqa, nazir bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Donald Trampı Ankaraya rəsmi səfərə dəvət edib.
Nazir ABŞ və Türkiyənin NATO müttəffiqi olduğunu xatırladıb.
Son xəbərlər
00:04
Ərdoğan Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoyulmasını müzakirə edibRegion
23:32
Hakan Fidan: Türkiyə və ABŞ ikitərəfli problemləri həll etmək istəyirRegion
23:27
Hindistanda mitinqdə izdihamda ölənlərin sayı 36-ya çatıb, 58 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
23:21
Kallas: Aİ Fələstin-İordaniya sərhədində yük daşımalarının bərpasını tələb edirDigər ölkələr
23:09
NATO Danimarkadakı insidentlərdən sonra Baltik dənizində nəzarəti gücləndirəcəkDigər ölkələr
22:52
ABŞ-nin energetika naziri: Azərbaycanla əməkdaşlığında yeni mərhələyə qədəm qoymuşuqXarici siyasət
22:41
Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıbHadisə
22:41
Foto
Video
"Euronews" İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışından reportaj hazırlayıbXarici siyasət
22:33