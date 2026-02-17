Adil Kərimlinin Qaxdakı vətəndaş qəbulunun yeni tarixi məlum olub
Mədəniyyət siyasəti
- 17 fevral, 2026
- 10:48
Mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin Qax rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulu tarixi dəyişdirilib.
Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, qəbul fevralın 18-də saat 11:00-da Qax rayon Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.
Qəbulda Şəki şəhəri, Qax, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Balakən rayonlarından olan vətəndaşların qəbulu nəzərdə tutulub.
