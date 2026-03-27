Хакан Фидан: США и Иран ведут диалог при координации с Турцией
В регионе
- 27 марта, 2026
- 23:01
Между США и Ираном идут контакты, координируемые с Турцией, а обмен сообщениями осуществляется через Пакистан.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber.
"Контакты начались, сообщения передаются через Пакистан. Американцы координируют это с нами, идут обсуждения", - отметил он.
По словам Фидана, Турция поддерживает связь с обеими сторонами и пытается лучше понять их позиции и ожидания.
