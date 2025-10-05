Хакан Фидан: Россия и Украина демонстрируют готовность продолжать войну
В регионе
- 05 октября, 2025
- 00:02
Россия и Украина дают понять, что способны противостоять друг другу и продолжать войну.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
По его словам, необходимо привести Россию и Украину к общему знаменателю.
Министр отметил, что основной проблемой остается ситуация на оккупированных Россией территориях Донецка:
"Россия хочет продвинуться дальше, а Украина не смиряется с существующим положением дел", - подчеркнул он.
Последние новости
00:02
Хакан Фидан: Россия и Украина демонстрируют готовность продолжать войнуВ регионе
23:50
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит ТурциюВ регионе
23:27
Трамп переведет под федеральный контроль бойцов Нацгвардии ИллинойсаДругие страны
23:09
Расселл стал победителем квалификации Гран-при Сингапура "Формулы-1"Формула 1
22:53
Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕСВ регионе
22:51
Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человекаДругие страны
22:46
Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализированKультурная политика
22:44
Партия "Грузинская мечта" сохраняет лидерство на муниципальных выборах - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
22:36