Хакан Фидан: Россия и Украина демонстрируют готовность продолжать войну

Россия и Украина дают понять, что способны противостоять друг другу и продолжать войну.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, необходимо привести Россию и Украину к общему знаменателю.

Министр отметил, что основной проблемой остается ситуация на оккупированных Россией территориях Донецка:

"Россия хочет продвинуться дальше, а Украина не смиряется с существующим положением дел", - подчеркнул он.