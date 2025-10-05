Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 05 октября, 2025
    • 00:02
    Хакан Фидан: Россия и Украина демонстрируют готовность продолжать войну

    Россия и Украина дают понять, что способны противостоять друг другу и продолжать войну.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

    По его словам, необходимо привести Россию и Украину к общему знаменателю.

    Министр отметил, что основной проблемой остается ситуация на оккупированных Россией территориях Донецка:

    "Россия хочет продвинуться дальше, а Украина не смиряется с существующим положением дел", - подчеркнул он.

    Fidan: Rusiya və Ukrayna bir-birinə müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verir

