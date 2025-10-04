İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 23:55
    Fidan: Rusiya və Ukrayna bir-birinə müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verir

    Rusiya və Ukrayna bir-birilərinə müqavimət göstərə, müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"ə müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, Rusiya və Ukraynanı ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır.

    Nazir qeyd edib ki, əsas problem Donetskin Rusiyanın işğal etdiyi əraziləri ilə bağlıdır:

    "Rusiya daha da irəli getmək istəyir. Ukrayna isə mövcud durumla barışmır".

    Хакан Фидан: Россия и Украина демонстрируют готовность продолжать войну

