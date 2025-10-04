Fidan: Rusiya və Ukrayna bir-birinə müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verir
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 23:55
Rusiya və Ukrayna bir-birilərinə müqavimət göstərə, müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"ə müsahibəsində deyib.
O bildirib ki, Rusiya və Ukraynanı ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır.
Nazir qeyd edib ki, əsas problem Donetskin Rusiyanın işğal etdiyi əraziləri ilə bağlıdır:
"Rusiya daha da irəli getmək istəyir. Ukrayna isə mövcud durumla barışmır".
