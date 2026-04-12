Хакан Фидан обсудил с пакистанским коллегой переговоры между США и Ираном
- 12 апреля, 2026
- 21:51
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили переговоры в Исламабаде между США и Ираном.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети X.
Согласно информации, в ходе беседы была подчеркнута важность соблюдения всеми сторонами обязательств по прекращению огня.
Отмечается, что Хакан Фидан высоко оценил роль Пакистана в содействии диалогу между Ираном и США.
"Оба министра вновь подтвердили поддержку всем дипломатическим усилиям, направленным на продолжение диалога и продвижение мира и стабильности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава МИД Турции пригласил пакистанского коллегу принять участие в Анталийском дипломатическом форуме.
Напомним, что в ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США.