Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Хакан Фидан обсудил с пакистанским коллегой переговоры между США и Ираном

    • 12 апреля, 2026
    • 21:51
    Хакан Фидан обсудил с пакистанским коллегой переговоры между США и Ираном

    Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили переговоры в Исламабаде между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети X.

    Согласно информации, в ходе беседы была подчеркнута важность соблюдения всеми сторонами обязательств по прекращению огня.

    Отмечается, что Хакан Фидан высоко оценил роль Пакистана в содействии диалогу между Ираном и США.

    "Оба министра вновь подтвердили поддержку всем дипломатическим усилиям, направленным на продолжение диалога и продвижение мира и стабильности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

    Кроме того, глава МИД Турции пригласил пакистанского коллегу принять участие в Анталийском дипломатическом форуме.

    Напомним, что в ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США.

    Hakan Fidan pakistanlı həmkarı ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

