Хакан Фидан и представители ХАМАС обсудили ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с руководителем переговорной группы ХАМАС Халилем аль-Хайей.

Как передает Report, в ходе встречи обсуждался второй этап Плана мира, реализуемого в секторе Газа.

Отметим, что 24 января делегация во главе с Халилем аль-Хайей также провела в Анкаре встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрахимом Калыном.