Хакан Фидан и представители ХАМАС обсудили ситуацию в Газе
В регионе
- 26 января, 2026
- 22:38
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с руководителем переговорной группы ХАМАС Халилем аль-Хайей.
Как передает Report, в ходе встречи обсуждался второй этап Плана мира, реализуемого в секторе Газа.
Отметим, что 24 января делегация во главе с Халилем аль-Хайей также провела в Анкаре встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрахимом Калыном.
