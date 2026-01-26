Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Хакан Фидан и представители ХАМАС обсудили ситуацию в Газе

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 22:38
    Хакан Фидан и представители ХАМАС обсудили ситуацию в Газе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с руководителем переговорной группы ХАМАС Халилем аль-Хайей.

    Как передает Report, в ходе встречи обсуждался второй этап Плана мира, реализуемого в секторе Газа.

    Отметим, что 24 января делегация во главе с Халилем аль-Хайей также провела в Анкаре встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрахимом Калыном.

