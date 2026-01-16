Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди обсудили ситуацию в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, между главами внешнеполитических ведомств состоялся телефонный разговор.

В ходе беседы была дана оценка результатам контактов, которые в последние дни осуществляли Турция и Оман с целью урегулирования региональных конфликтов и снижения напряженности.