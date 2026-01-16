Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 22:00
    Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди обсудили ситуацию в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, между главами внешнеполитических ведомств состоялся телефонный разговор.

    В ходе беседы была дана оценка результатам контактов, которые в последние дни осуществляли Турция и Оман с целью урегулирования региональных конфликтов и снижения напряженности.

    Хакан Фидан Турция Оман МИД Турции
    Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

