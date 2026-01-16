Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər
Region
- 16 yanvar, 2026
- 21:41
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Omanın xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Söhbət zamanı bölgədəki münaqişə və gərginliklərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Türkiyə və Oman tərəfindən son günlərdə həyata keçirilən təmasların nəticələri dəyərləndirilib.
Son xəbərlər
21:52
Tramp Fransa və Almaniyanı hədələyibDigər ölkələr
21:41
Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
21:41
"Neftçi" amerikalı basketbolçu transfer edib, iki oyunçu ilə yollarını ayırıbKomanda
21:40
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri BP-nin regional prezidenti ilə görüşübEnergetika
21:34
Qazaxıstanlı hakim: "Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının və referilərin inkişafı aydın görünür"Fərdi
21:20
Rütte Danimarka və Qrenlandiya nazirləri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:11
ABŞ husilərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
21:07
Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcəkFərdi
20:57