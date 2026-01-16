İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 21:41
    Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Omanın xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı bölgədəki münaqişə və gərginliklərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Türkiyə və Oman tərəfindən son günlərdə həyata keçirilən təmasların nəticələri dəyərləndirilib.

    Hakan Fidan Badr əl-Busaidi Türkiyə

