Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Хакан Фидан: Единство лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана - это послание всему миру

    • 19 апреля, 2026
    • 15:57
    Хакан Фидан: Единство лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана - это послание всему миру

    Искренняя дружба президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, свидетелями которой мы могли стать на Анталийском дипломатическом форуме, является посланием всему миру.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге по итогам форума.

    "Это послание братьев всему миру", - заявил Фидан, отметив, что все три лидера неоднократно доказывали прочность дружественных связей.

    "Они неоднократно подтверждали эту дружбу, представляя тем самым и интересы народов трех государств. Их исключительная роль в решении региональных проблем, предпринимаемые ими шаги во имя мира и безопасности, находятся в центре внимания всего мира. Поэтому единство всех трех лидеров стало очередным посланием всему миру", - заключил турецкий министр.

    Хакан Фидан Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Шахбаз Шариф Азербайджан Турция Пакистан Анталийский дипломатический форум
    Hakan Fidan: Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan liderlərinin birliyi bütün dünyaya mesajdır
    Hakan Fidan: Unity of leaders of Türkiye, Azerbaijan, Pakistan - message to entire world

