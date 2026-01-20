Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 20:21
    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    Армения и Турция должны поддерживать добрососедские отношения. Открытие границ между двумя странами весьма важно для экономического развития региона.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом сказал президент Армении Ваагн Хачатурян на Всемирном экономическом форуме.

    "В политике существуют интересы. Но эти интересы должны быть связаны с экономическим развитием наших стран, с благополучием наших народов, с добрососедскими, мирными и дружескими отношениями с соседями. То же самое касается и Турции. Если мы будем специально искать проблемы - мы их найдем. Но в этом нет необходимости. У нас есть сосед - Турция, и мы должны быть с ней соседями", - отметил он.

    По словам Хачатуряна, в данном контексте очень важно открытие коммуникаций между странами региона: "Мы должны открыть границы - также, как с Ираном, также, как с Грузией. Я привожу пример Армении. Существуют разные подходы, разные оценки происходящих процессов и событий во всех этих странах. Но в конечном итоге есть и интерес Армении, который совпадает с принципами мира, добрососедских отношений и взаимной полезности. Это общий интерес".

    Ваагн Хачатурян Армения Турция Давосский экономический форум коммуникации

    Последние новости

    20:39

    Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия

    В регионе
    20:27

    Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе

    Внешняя политика
    20:27

    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Другие страны
    20:21

    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    В регионе
    20:01

    Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией

    Другие страны
    19:59

    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Внутренняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев: Азербайджан выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами

    Внешняя политика
    19:57

    Президент: Азербайджан является важной частью Евразийского региона

    Внешняя политика
    19:55

    Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

    Внешняя политика
    Лента новостей