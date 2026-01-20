İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Xaçatryan: Ermənistan ilə Türkiyə arasında sərhədlərin açılması vacibdir

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 20:47
    Xaçatryan: Ermənistan ilə Türkiyə arasında sərhədlərin açılması vacibdir

    Ermənistan və Türkiyə yaxşı qonşuluq münasibətlərini dəstəkləməlidir və iki ölkə arasında sərhədlərin açılması regionun iqtisadi inkişafı üçün çox vacibdir.

    "Report"un Davosa ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçatryan Dünya İqtisadi Forumunda deyib.

    "Siyasətdə maraqlar mövcuddur. Lakin bu maraqlar ölkələrimizin iqtisadi inkişafı, xalqlarımızın rifahı, qonşularla mehriban qonşuluq, sülh və dostluq münasibətləri ilə bağlı olmalıdır. Türkiyə ilə də eyni vəziyyət vacibdir. Əgər biz xüsusi olaraq problemlər axtarsaq, onları taparıq. Lakin buna ehtiyac yoxdur. Bizim qonşumuz var - Türkiyə, və biz onunla qonşu olmalıyıq", - o qeyd edib.

    Xaçatryanın sözlərinə görə, region ölkələri arasında kommunikasiyaların açılması çox vacibdir: "Biz sərhədləri açmalıyıq - İranla olduğu kimi, Gürcüstanla olduğu kimi. Mən Ermənistanın nümunəsini gətirirəm. Bütün bu ölkələrdə baş verən proseslərə və hadisələrə müxtəlif yanaşmalar, müxtəlif qiymətləndirmələr mövcuddur. Lakin sonda Ermənistanın marağı da var ki, bu da sülh, yaxşı qonşuluq münasibətləri və qarşılıqlı faydalılıq prinsipləri ilə üst-üstə düşür. Bu ümumi maraqdır".

