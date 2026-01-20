Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия

Человеческие потери в завершившемся военном конфликте между Арменией и Азербайджаном невосполнимы. Если бы не воля лидеров двух стран, эта война продолжалась бы бесконечно. Однако, руководство обоих государств выбрало путь мира и благополучия.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Армении на Всемирном экономическом форуме.

"Я хочу сказать, что нам удалось парафировать мирное соглашение потому, что политические лидеры обеих стран были к этому готовы. Это и помогло урегулировать вопрос. В противном случае, я соглашусь с господином Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ред.), всё продолжалось бы бесконечно - с будущим, которое не обещало бы ничего", - отметил он.

По словам Хачатуряна, лидеры двух государств выбрали путь будущего, мира и благополучия двух стран и народов: "Человеческие потери мы никогда не сможем восполнить. Именно поэтому роль политических лидеров в мирном разрешении конфликтов чрезвычайно важна. Всё зависит от мужества - от мужества лидеров, от способности отложить временные вопросы в сторону и смотреть вперёд, на стратегические цели. Именно это определяет успех стран. Это стоит выше всего остального".

Президент Армении подчеркнул, что настроен оптимистично по поводу дальнейшего сотрудничества между Баку и Ереваном: "Если у тебя есть соседи, единственный способ жить - это жить с ними в мире, в том числе и в повседневной жизни. Другого пути нет. Я настроен оптимистично: мы действительно добьёмся успеха. У нас будут и уже появляются совместные экономические и культурные проекты. Уже есть прецеденты встреч представителей гражданского общества наших стран. Следующими начнут встречаться деловые круги. В Ереване люди уже могут заправлять свои автомобили азербайджанским топливом".