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Habertürk: Выборы в Турции могут отложить минимум на полгода

Habertürk: Выборы в Турции могут отложить минимум на полгода Власти Турции могут перенести президентские и парламентские выборы, которые были назначены на май текущего года.
В регионе
16 февраля 2023 г. 11:34
Habertürk: Выборы в Турции могут отложить минимум на полгода

Власти Турции могут перенести президентские и парламентские выборы, которые были назначены на май текущего года.

Как передает Report, об этом пишет Habertürk со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что в правящей партии серьезно относятся к этому вопросу на фоне масштабного землетрясения.

"Будет принято решение о выборах. Затем высшая избирательная комиссия заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы", - говорится в тексте.

Отмечается, что голосование в итоге могут перенести минимум на полгода, а в худшем случае на целый год.

Ранее экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч заявил, что необходимо незамедлительно отложить намеченные на май всеобщие выборы.

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Версия на английском языке Habertürk: Elections in Türkiye may be postponed for at least 6 months

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