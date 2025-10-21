Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Haber Global подготовил видеоматериал о госвизите президента Азербайджана в Казахстан

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 17:12
    Haber Global подготовил видеоматериал о госвизите президента Азербайджана в Казахстан

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал о государственном визите президента Ильхама Алиева в Казахстан.

    Как сообщает Report, в сюжете уделено внимание отношениям между Азербайджаном и Казахстаном.

    В видеоматериале, ссылаясь на высказывания глав государств, говорится о перспективах развития межгосударственных отношений.

    Особо подчеркиваются слова Касым-Жомарта Токаева о сильных лидерских качествах президента Азербайджана.

    В сюжете также упоминается, что главы государств во время встречи обсудили Вашингтонские договоренности от 8 августа.

    "Азербайджанский лидер выразил мнение, что Зангезурский коридор может быть открыт до конца 2028 года", - отмечается в материале.

    В нем также упоминается об участии президентов Азербайджана и Казахстана в презентации совместного проекта "Развитие Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

    "Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıb
    Haber Global prepares feature on President Ilham Aliyev's state visit to Kazakhstan

