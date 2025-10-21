Haber Global подготовил видеоматериал о госвизите президента Азербайджана в Казахстан

Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал о государственном визите президента Ильхама Алиева в Казахстан.

Как сообщает Report, в сюжете уделено внимание отношениям между Азербайджаном и Казахстаном.

В видеоматериале, ссылаясь на высказывания глав государств, говорится о перспективах развития межгосударственных отношений.

Особо подчеркиваются слова Касым-Жомарта Токаева о сильных лидерских качествах президента Азербайджана.

В сюжете также упоминается, что главы государств во время встречи обсудили Вашингтонские договоренности от 8 августа.

"Азербайджанский лидер выразил мнение, что Зангезурский коридор может быть открыт до конца 2028 года", - отмечается в материале.

В нем также упоминается об участии президентов Азербайджана и Казахстана в презентации совместного проекта "Развитие Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут).