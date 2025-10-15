Haber Global: Азербайджан делится опытом восстановления Карабаха с международным сообществом
- 15 октября, 2025
- 13:35
Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о III Национальном градостроительном форуме (NUFA3), который проходит в Ханкенди.
Как сообщает Report, в материале особое внимание уделено восстановительным работам на освобожденных территориях.
Отмечается, что Азербайджан делится своим опытом восстановления с международным сообществом. На форуме, где участвуют представители государственного и частного секторов, международные эксперты, архитекторы, экологи и специалисты в области строительства, обсуждаются совместные решения для устойчивого развития городов будущего. Среди ключевых тем - восстановление и строительство в Карабахе и Восточном Зангезуре.
В репортаже подчеркивается, что предыдущие форумы состоялись в Агдаме и Зангилане: "В мероприятии участвуют около 400 зарубежных представителей из 64 стран и свыше 1200 делегатов. Главная тема нынешнего форума - создание климатически устойчивых и безопасных для здоровья городов".
Сообщается, что работа форума продолжится сегодня и завтра в Ханкенди, а 17 октября - в Баку.