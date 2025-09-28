Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Гутерриш и Пашинян обсудили парафирование армяно-азербайджанского мирного соглашения

    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 09:45
    Гутерриш и Пашинян обсудили парафирование армяно-азербайджанского мирного соглашения

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Собеседники отметили важность парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа и выразили уверенность, что оно будет способствовать обеспечению стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе.

    Собеседники обсудили организацию 17-й Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Армении с 18 по 30 октября 2026 года, и вопросы сотрудничества в этом направлении.

    Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

