İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Paşinyan Quterreşlə Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişinin paraflanmasını müzakirə edib

    Region
    • 28 sentyabr, 2025
    • 09:52
    Paşinyan Quterreşlə Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişinin paraflanmasını müzakirə edib

    Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nyu-Yorkda BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, tərəflər cari ilin avqustun 8-də Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasının vacibliyini qeyd edib və bunun Cənubi Qafqazda sabitliyə və əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcəyinə əminlik ifadə ediblər.

    Paşinyan və Quterreş 2026-cı il oktyabrın 18-dən 30-dək Ermənistanda keçiriləcək BMT-nin Bioloji Müxtəliflik üzrə 17-ci Konvensiyasının təşkili və bu sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    BMT sülh sazişi
