ГУР Украины: Представители оккупационных администраций покидают Крым

Представители оккупационных администраций покидают Крым и другие оккупированные территории Украины.

Представители оккупационных администраций покидают Крым и другие оккупированные территории Украины.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, наблюдаются многокилометровые пробки на выезде из Крыма в сторону России.

"Руководство оккупационных администраций Крыма, командование они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло - вывезли даже за пределы РФ", - сказал он.