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ГУР Украины: Представители оккупационных администраций покидают Крым

ГУР Украины: Представители оккупационных администраций покидают Крым Представители оккупационных администраций покидают Крым и другие оккупированные территории Украины.
В регионе
8 мая 2023 г. 11:34
ГУР Украины: Представители оккупационных администраций покидают Крым

Представители оккупационных администраций покидают Крым и другие оккупированные территории Украины.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, наблюдаются многокилометровые пробки на выезде из Крыма в сторону России.

"Руководство оккупационных администраций Крыма, командование они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло - вывезли даже за пределы РФ", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: “İşğalçı administrasiyanın nümayəndələri Krımdan çıxmağa başlayıblar”

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