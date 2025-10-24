Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человек

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 12:35
    Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человек

    Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего на одном из заводов в городе Копейске Челябинской области, выросло с 19-ти до 29-ти. В настоящее время уточняется местонахождение 11-ти человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

    "29 человек получают медицинскую помощь. Из них 6 госпитализированы, 5 - в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно", - говорится в сообщении.

    Он напомнил, что подтверждена гибель 12-ти человек.

    Ранее сообщалось о том, что из-за инцидента 24 октября объявлен днем траура.

    Россия взрыв Челябинская область
    Çelyabinskdə partlayış nəticəsində yaralananların sayı 29-a çatıb

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей