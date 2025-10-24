Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человек
В регионе
- 24 октября, 2025
- 12:35
Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего на одном из заводов в городе Копейске Челябинской области, выросло с 19-ти до 29-ти. В настоящее время уточняется местонахождение 11-ти человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"29 человек получают медицинскую помощь. Из них 6 госпитализированы, 5 - в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что подтверждена гибель 12-ти человек.
Ранее сообщалось о том, что из-за инцидента 24 октября объявлен днем траура.
Последние новости
13:40
Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграцииБизнес
13:34
Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странамиБизнес
13:32
Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!ИКТ
13:28
Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMETИКТ
13:22
Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зимеВ регионе
13:21
Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую властьВ регионе
13:20
ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организацииИнфраструктура
13:18
KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизацииБизнес
13:16