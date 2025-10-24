Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человек

Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего на одном из заводов в городе Копейске Челябинской области, выросло с 19-ти до 29-ти. В настоящее время уточняется местонахождение 11-ти человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"29 человек получают медицинскую помощь. Из них 6 госпитализированы, 5 - в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что подтверждена гибель 12-ти человек.

Ранее сообщалось о том, что из-за инцидента 24 октября объявлен днем траура.