    Çelyabinskdə partlayış nəticəsində yaralananların sayı 29-a çatıb

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:47
    Çelyabinskdə partlayış nəticəsində yaralananların sayı 29-a çatıb

    Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin Kopeysk şəhərində zavodda baş verən partlayış nəticəsində yaralananların sayı 29-a çatıb.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Aleksey Teksler sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "29 nəfər tibbi yardım alır. Onlardan 6-sı xəstəxanaya yerləşdirilib, 5-i ağır vəziyyətdədir", - qeyd edib.

    O xatırladıb ki, 12 nəfərin ölümü təsdiqlənib.

    Qeyd edək ki, baş verən partlayışla əlaqədar oktyabrın 24-ü matəm günü elan edilmişdi.

    Rusiya partlayış Çelyabinsk vilayəti
