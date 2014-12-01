ГУАМ: Выборы в парламент Молдовы проведены в соответствии с международными стандартами

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Наблюдательная миссия стран ГУАМ сделала заявление по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Молдове.

Как сообщает Report, отмечают, что "выборы в парламент Молдовы были организованы и проведены в соответствии с международными обязательствами и стандартами демократических выборов, включая обязательства и стандарты ОБСЕ и Совета Европы, а также национальным законодательством, правилами и процедурами, разработанными ЦИК Молдовы.

"Несмотря на высокую состязательность, выборы прошли спокойно, организованно. На избирательных участках наблюдалась высокая активность. Группа наблюдателей ГУАМ по итогам мониторинга считает возможным заявить, что выборы могут быть оценены положительно – как свободные и справедливые" , - отмечается в заявлении.

Отметим, что в состав группы вошли депутаты парламента Азербайджана Эльтон Мамедов (член Парламентской Ассамблеи ГУАМ, глава группы), Мирказим Казимов (член Парламентской Ассамблеи ГУАМ), депутат парламента Грузии Нодар Эбаноидзе (член Парламентской Ассамблеи ГУАМ) и Генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили, координировавший работу Группы наблюдателей.