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    Президиум НАНА проголосовал за исключение Рамиза Мехтиева из Академии

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 15:49
    Президиум НАНА проголосовал за исключение Рамиза Мехтиева из Академии

    Бывший руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев совершил преступные действия, запятнавшие имя страны, и нарушил требования, предъявляемые к членам Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    Как передает Report, об этом заявил глава НАНА Иса Габиббейли в ходе заседания Президиума Академии, посвященного рассмотрению вопроса об исключении Рамиза Мехтиева из рядов НАНА.

    Габиббейли напомнил, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Мехтиев приговорен к 14 годам лишения свободы:

    "Противоправные деяния Рамиза Мехтиева, вынашивавшего планы по изменению конституционного устройства нашего суверенного государства, представляют собой измену независимой государственности, являются непростительными действиями, недостойными звания академика и порочащими имя ученого. Рамиз Мехтиев, предавший государство и приговоренный судебным органом к строгому наказанию, не вправе сохранять членство в НАНА".

    Вопрос об отчислении Мехтиева из Академии был поставлен на голосование в рамках заседания Президиума НАНА. Данное решение должно быть одобрено Общим собранием НАНА.

    Напомним, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Мехтиева к 14 годам лишения свободы. При этом с учетом его возраста и состояния здоровья на основании статьи 70 Уголовного кодекса назначенное наказание постановлено считать условным.

    Приговор также предусматривает направление представления для рассмотрения вопроса о лишении Мехтиева государственных наград, а также конфискацию его имущества с обращением в пользу государства.

    В октябре 2025 года Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело в отношении Мехтиева. Ему предъявили обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.

    Рамиз Мехтиев возглавлял Администрацию Президента Азербайджана в 1995-2019 годах.

    Иса Габиббейли Рамиз Мехтиев Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) Бакинский суд по тяжким преступлениям
    İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyev AMEA üzvünün Nizamnamə ilə müəyyən olunan tələblərini pozub
    44 filmi
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