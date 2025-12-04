Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентов

Грузия со следующего учебного года запретит государственным вузам принимать иностранных студентов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе.

Однако на частные вузы, по словам министра, запрет не распространяется, подобное решение они могут принять добровольно.

"Государственные вузы должны ориентироваться на государственные интересы. Частные вузы продолжат свою работу в обычном режиме и получат возможность принимать иностранных студентов. Со следующего учебного года государственные вузы не смогут принимать иностранных студентов", - заявил Гиви Миканадзе.

В 2024/25 учебном году общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тыс. человек. Из общего числа – 37,1 тыс. иностранцы, что на 21% больше показателя предыдущего учебного года.