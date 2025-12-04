İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:31
    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Gürcüstan növbəti ildən dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq.

    "Report" Gürcüstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin təhsil naziri Givi Mikanadze deyib.

    Nazir əlavə edib ki, bu qadağa özəl universitetlərə şamil olunmur, onlar bu barədə qərarı könüllü şəkildə qəbul edə bilərlər.

    "Dövlət ali təhsil müəssisələri dövlətin maraqlarına tabe olmalıdır. Özəl universitetlər öz işlərini adi rejimdə davam edirlər və xarici tələbələri qəbul edə biləcəklər. Lakin dövlət universitetləri növbəti ildən xarici tələbələri qəbul edə bilməyəcəklər", - G.Mikanadze bildirib.

    Qeyd edək ki, 2024/25 təhsil ilində Gürcüstan ali məktəblərində təhsil alan tələbələrin sayı rekord sayda - 187,8 min nəfərə çatıb. Onlardan 37,1 minini xarici tələbələr təşkil edir, bu da əvvəlki illə müqayisədə 21% çoxdur.

    Gürcüstan Ali təhsil müəssisələri tələbə
    Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентов

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    13:47

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində dəyən zərər 4 milyard dolları ötə bilər

    Digər ölkələr
    13:46

    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    Digər ölkələr
    13:46

    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    13:46

    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Daxili siyasət
    13:45

    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:44

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: Şəhərsalmada novatorluq və texnoloji tərəqqi nümunəsi

    İnfrastruktur
    13:36

    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    13:31

    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti