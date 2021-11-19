Грузия закупила 2500 доз лекарств от COVID-19

10:03

Грузия закупила дополнительные лекарственные средства от коронавирусной инфекции.

Как передает грузинское бюро Report, в страну уже доставлены 2 тыс. доз препарата моноклональных антител Tocilizumab, производства фирмы Hetero Biopharma Limited, и 500 доз препарата Ronapriv, производства компании Roche.

В министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что лекарства были закуплены в рамках проекта Всемирного банка.

Медикаменты, активно используемые при лечении больных COVID-19, будут поэтапно розданы медучреждениям.

Отметим, что Грузия впервые приобрела препараты компании Roche в качестве пожертвования от правительства Германии.