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Грузия закупила 2500 доз лекарств от COVID-19

Грузия закупила 2500 доз лекарств от COVID-19 10:03
В регионе
19 ноября 2021 г. 10:22
Грузия закупила 2500 доз лекарств от COVID-19

Грузия закупила дополнительные лекарственные средства от коронавирусной инфекции.

Как передает грузинское бюро Report, в страну уже доставлены 2 тыс. доз препарата моноклональных антител Tocilizumab, производства фирмы Hetero Biopharma Limited, и 500 доз препарата Ronapriv, производства компании Roche.

В министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что лекарства были закуплены в рамках проекта Всемирного банка.

Медикаменты, активно используемые при лечении больных COVID-19, будут поэтапно розданы медучреждениям.

Отметим, что Грузия впервые приобрела препараты компании Roche в качестве пожертвования от правительства Германии.

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Версия на английском языке Georgia purchases 2,500 doses of drug against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan COVID-19-a qarşı 2 500 doza dərman alıb

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