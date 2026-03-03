Грузия за два месяца депортировала 544 иностранца

Правоохранительные органы Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 98 иностранных граждан.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, в результате комплексных мер из страны высланы граждане Китая, Турции, Туркменистана, Индии, Египта, России, Пакистана, Азербайджана, Иордании, Германии, Нигерии, Ирака, Бангладеш, Узбекистана, Вьетнама, Кении и Конго.

В соответствии с действующим законодательством, въезд депортированных лиц в Грузию запрещен.

По официальной статистике, в январе 2026 года из страны были выдворены 232 иностранных гражданина, в феврале - 312. Таким образом, за первые два месяца текущего года общее число депортированных достигло 544 человек.