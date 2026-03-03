Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Грузия за два месяца депортировала 544 иностранца

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 11:18
    Грузия за два месяца депортировала 544 иностранца

    Правоохранительные органы Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 98 иностранных граждан.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, в результате комплексных мер из страны высланы граждане Китая, Турции, Туркменистана, Индии, Египта, России, Пакистана, Азербайджана, Иордании, Германии, Нигерии, Ирака, Бангладеш, Узбекистана, Вьетнама, Кении и Конго.

    В соответствии с действующим законодательством, въезд депортированных лиц в Грузию запрещен.

    По официальной статистике, в январе 2026 года из страны были выдворены 232 иностранных гражданина, в феврале - 312. Таким образом, за первые два месяца текущего года общее число депортированных достигло 544 человек.

    Грузия депортация
    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 98 nəfər deportasiya edilib

    Последние новости

    11:34

    Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

    Энергетика
    11:30

    Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%

    Финансы
    11:28

    ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге Ливана

    Другие страны
    11:27

    Посольство США в Израиле сообщило о проблемах с эвакуацией американских граждан

    Другие страны
    11:27

    В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсмена

    Милли Меджлис
    11:23

    Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

    Внешняя политика
    11:21

    Валютные резервы ЦБА в феврале выросли на $50,6 млн

    Финансы
    11:18

    Грузия за два месяца депортировала 544 иностранца

    В регионе
    11:15

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    Лента новостей