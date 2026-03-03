İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 98 nəfər deportasiya edilib

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 10:57
    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 98 nəfər deportasiya edilib

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamenti son günlərdə 98 xarici vətəndaşı ölkədən çıxarıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki nazirliyin yaydığı məlumata görə, əməliyyatlar qurumun müvafiq bölmələri ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilib.

    Kompleks tədbirlər nəticəsində Çin, Türkiyə, Türkmənistan, Hindistan, Misir, Rusiya, Pakistan, Azərbaycan, İordaniya, Almaniya, Nigeriya, İraq, Banqladeş, Özbəkistan, Vyetnam, Keniya və Konqo vətəndaşları deportasiya olunub.

    Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana girişi qadağan edilib.

    Rəsmi statistikaya əsasən, 2026-cı ilin yanvar ayında 232 xarici vətəndaş ölkədən çıxarılıb. Fevral ayı üzrə isə Miqrasiya Departamentinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 312 qanunsuz əcnəbi deportasiya olunub. Beləliklə, cari ilin ilk iki ayında deportasiya edilənlərin ümumi sayı 544 nəfər təşkil edib.

    Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 346 faiz artım deməkdir və 2025-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 4,5 dəfə çoxdur.

    Nazirlik bildirib ki, ötən il tətbiq edilən qanunvericilik dəyişiklikləri və gücləndirilmiş immiqrasiya nəzarəti tədbirləri profilaktik xarakter daşıyır. Bunun nəticəsində bir sıra qanunsuz miqrantlar ölkəni könüllü şəkildə tərk ediblər.

    Məlumata görə, cari ilin yanvar-fevral aylarında ölkədə qanuni qalma şərtlərini pozan 1306 əcnəbi Gürcüstanı tərk edib. Onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 191-ci maddəsinə əsasən 1000–3000 lari məbləğində cərimələnib və əlavə olaraq bir ildən üç ilədək müddətə ölkəyə girişlərinə qadağa qoyulub.

    Gürcüstan deportasiya
    Грузия за два месяца депортировала 544 иностранца

    Son xəbərlər

    11:32

    Firudin Qurbanov: Süni intellektdən səmərəli istifadə edən gənclər gələcəyin liderləri olacaq

    Elm və təhsil
    11:28

    ABŞ Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliklərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb

    Digər ölkələr
    11:27
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    11:25

    Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların ali təhsil alması üçün mexanizmin hazırlanması təklif edilir

    Daxili siyasət
    11:23

    Kanada Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliyini müvəqqəti bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:21

    Yaşayış yerində qeydiyyatdan çıxarılma prosesinin sadələşdirilməsi üçün yeni mexanizm hazırlana bilər

    Daxili siyasət
    11:17

    Emi Karlon ABŞ-ni SGC Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında təmsil edir

    Energetika
    11:14

    Ombudsman: Şəkərli diabet xəstələrinə göstərilən tibbi yardımın həcminin artırılması gündəmdədir

    Daxili siyasət
    11:12

    İlham Əliyev bolqarıstanlı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti