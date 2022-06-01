Грузия высоко ценит трехстороннее военное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией

"В оборонной сфере успешно действует азербайджано-турецко-грузинский трехсторонний формат сотрудничества".

"В оборонной сфере успешно действует азербайджано-турецко-грузинский трехсторонний формат сотрудничества".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о выполнении правительственной программы.

В отчете отмечается, что целью сотрудничества является укрепление региональной безопасности, установление тесных связей между Вооруженными силами для эффективного выполнения общих целей и интересов.

В документе говорится, что в рамках сбалансированных и стабильных отношений добрососедства со странами региона Министерство обороны Грузии осуществляет успешное сотрудничество с министерствами обороны Турции, Азербайджана и Армении.