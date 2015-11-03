Грузия выпускает новые банкноты

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Национальный банк Грузии обновляет банкноты номиналом в 20, 50 и 100 лари.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, новые банкноты в обращении появятся с 2016 года.

Как заявил сегодня на презентации новых банкнот глава Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе, банкноты будут обновляться поэтапно. На них не будет стоять подпись министра финансов Грузии.

По его словам, новый дизайн отличается большей точностью и представляет современное культурно-историческое наследие Грузии.

Автором дизайна обновленных банкнот номиналом в 20, 50 и 100 лари является Бачана Малазония.