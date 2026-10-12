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    Психолог: Родители должны объяснять детям, что ценность человека измеряется не одеждой

    Наука и образование
    • 12 октября, 2026
    • 19:08
    Психолог: Родители должны объяснять детям, что ценность человека измеряется не одеждой

    Родители должны объяснять детям, что ценность человека определяется не его одеждой, а знаниями, способностями и поведением.

    Как сообщает Report, об этом заявила психолог Управления по защите детей Министерства науки и образования Айсель Новрузова.

    Она отметила, что в школьном возрасте дети сравнивают себя со сверстниками. В этом случае одежда, особенно ее бренд и стоимость, может стать одним из главных поводов для такого сравнения.

    "Единая школьная форма помогает сделать социально-экономические различия менее заметными, снизить риск дискриминации среди детей и укрепить чувство принадлежности к школе. Велика здесь и роль родителей. Они должны правильно объяснять детям цель требований к одежде и при этом доносить до них, что ценность человека определяется не его одеждой, а знаниями, способностями и поведением", - сказала она.

    По словам психолога, к вопросу одежды учителей следует подходить иначе: "Учитель - образец поведения для ученика. Дети учатся у учителя не только по его словам, но и по его одежде, поведению и манерам. Поэтому соответствие одежды учителя установленным требованиям и школьной среде - часть школьной культуры. Если одежда учащихся важна прежде всего с точки зрения равенства и чувства принадлежности к школе, то одежда учителя - с точки зрения профессионализма и примера, который он подает".

    Напомним, 21 сентября премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Описания форм одежды учащихся государственных общеобразовательных учреждений".

    Школьная форма
    Psixoloq: Valideynlər uşaqlara insanın dəyərinin geyimi ilə deyil, biliyi və davranışı ilə ölçüldüyünü açıqlamalıdırlar
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