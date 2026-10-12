Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Великобритания анонсировала санкции против Ирана и вызвала посла - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 19:33
    Великобритания анонсировала санкции против Ирана и вызвала посла - ОБНОВЛЕНО

    Великобритания вызвала посла Ирана, обвинив Тегеран в создании угроз для безопасности страны.

    Как передает Report со ссылкой на правительство Великобритании, об этом говорится в заявлении главы МИД Эда Милибэнда.

    "Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на своей территории. Сегодня я поручил своему ведомству вызвать посла Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве, чтобы он в полном объеме повторил это послание", - говорится в заявлении.

    Он также отметил, что страна ввела санкции против руководителя контрразведывательных операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рухоллы Базганди и Шахрама Али Резы Тамарзаде Джаки, которого британская сторона считает посредником сети Зиндшти, причастной к нескольким заговорам против иранских диссидентов.

    Великобритания введет новые санкции против Ирана после инцидента у авиабазы Фэрфорд.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

    "Я могу подтвердить нашу оценку, согласно которой с высокой вероятностью заговор координировался из Ирана и почти наверняка был организован Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - заявил он.

    Он также сообщил, что Великобритания уже ввела санкции против двух граждан Ирана. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в страну и на управление компаниями в Великобритании.

    В конце сентября в связи с предполагаемым заговором у авиабазы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в совершении террористических преступлений.

    Энди Бернем Санкции Авиабаза Фэрфорд Великобритания Исламская Республика Иран
    Böyük Britaniya İrana qarşı sanksiyalar elan edib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей