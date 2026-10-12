Великобритания анонсировала санкции против Ирана и вызвала посла - ОБНОВЛЕНО

Великобритания вызвала посла Ирана, обвинив Тегеран в создании угроз для безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на правительство Великобритании, об этом говорится в заявлении главы МИД Эда Милибэнда.

"Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на своей территории. Сегодня я поручил своему ведомству вызвать посла Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве, чтобы он в полном объеме повторил это послание", - говорится в заявлении.

Он также отметил, что страна ввела санкции против руководителя контрразведывательных операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рухоллы Базганди и Шахрама Али Резы Тамарзаде Джаки, которого британская сторона считает посредником сети Зиндшти, причастной к нескольким заговорам против иранских диссидентов.

19:10

Великобритания введет новые санкции против Ирана после инцидента у авиабазы Фэрфорд.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

"Я могу подтвердить нашу оценку, согласно которой с высокой вероятностью заговор координировался из Ирана и почти наверняка был организован Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - заявил он.

Он также сообщил, что Великобритания уже ввела санкции против двух граждан Ирана. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в страну и на управление компаниями в Великобритании.

В конце сентября в связи с предполагаемым заговором у авиабазы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в совершении террористических преступлений.