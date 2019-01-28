Саломе Зурабишвили: Грузия все еще не сможет получить План действий по членству в НАТО

Тбилиси. 28 января. REPORT.AZ/ "Политическая реальность состоит в том, что Грузия, с большой вероятностью, все еще не сможет получить План действий по членству в НАТО (MAP)".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам главы государства, Грузия приблизилась к дверям НАТО и они должны открыться: "НАТО встречает Грузию позитивно, так как страна готова подключиться к Альянсу, в соответствии со всеми требуемыми для членства параметрами. Мы находимся у порога НАТО и эта дверь должна открыться. Однако, мы должны быть реалистами. Политическая реальность заключается в том, мы пока не сможем получить План действий по членству в НАТО. Хотя, данное требование постоянно должно подниматься с нашей стороны".

С.Зурабишвили отметила, что Грузии нужно больше НАТО, больше безопасности и больше сотрудничества, и страна видит, что Альянс готов к этому.

Отметим, что План действий по членству в НАТО является программой, предназначенной для помощи странам, которые планируют стать членами Альянса.