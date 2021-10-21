Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде

Европейский суд по правам человека обнародовал решение по двум делам против Грузии в связи с войной 2008 года.

Европейский суд по правам человека обнародовал решение по двум делам против Грузии в связи с войной 2008 года.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве юстиции Грузии.

Страсбургский суд счел неприемлемыми обращения по делам ”Бекоева и другие против Грузии“ и ”Шавлохова и другие против Грузии".

В жалобах жители Цхинвальского района обвинили Грузию. Европейский суд согласился с доводами официального Тбилиси о том, что Россия активно бомбила Цхинвали, а грузинские Вооруженные силы не имеют возможности осуществлять контроль над регионом и его окрестностями. По этой причине приписать какие-либо нарушения Грузии не удалось.

Страсбургский суд также согласился с аргументом грузинской стороны о том, что обвинения явно необоснованные, так как в иски не были добавлены доказательства, соответствующие минимальному стандарту.

Отметим, что в этом году Грузия уже во второй раз выиграла дело против России в Европейском суде. Так, согласно решению суда от 21 января по делу “Грузия против России”, Россия провела этническую чистку против грузин во время войны в августе 2008 года.