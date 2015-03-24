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    МВД Грузии по "горячим следам" раскрыло нападение на заправку SOCAR в Тбилиси - ОБНОВЛЕНО

    В результате нападения на объект были ранены менеджер и оператор АЗС

    Первая новость была опубликована в 11:12

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ МВД Грузии раскрыло дело об инциденте на автозаправочной станции компании SOCAR в Тбилиси. По обвинению в нанесении телесных повреждений задержан в прошлом судимый Зураб У., сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

    Отмечается, что Зураб У. 1993 года рождения был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий правоохранительных органов.

    "Следствие установило, что задержанный 23 марта текущего года на газозаправочной станции SOCAR, расположенной на проспекте Гурамишвили, во время словесной перепалки ранил холодным оружием в область ноги оператора Зураба А., 1991 года рождения и менеджера Джафара А. 1983 года рождения, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении министерства.

    Пострадавшие были госпитализированы бригадой Службы скорой медицинской помощи, к этому времени состояние их здоровья удовлетворительное.

    Полиция задержала Зураба У. "по горячим следам" на проспекте Гурамишвили, через несколько минут после происшествия. В качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления - нож.

    Следствие ведется по статье 118 УК Грузии (умышленное нанесение менее тяжких телесных повреждений), задержанный признает свою вину.

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    Два человека получили ранения в результате нападения на автозаправочную станцию компании SOCAR в Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

    Инцидент произошел на улице Гурамишвили поздно ночью в понедельник.

    По словам очевидцев, несколько человек напали на объект, ранив ножом менеджера и оператора АЗС в ноги. Пострадавшие были госпитализированы бригадами Службы скорой медицинской помощи.

    "Они (раненые - ред.) потеряли много крови, насколько тяжелое их состояние - не могу сказать", - заявил один из очевидцев.

    Следствие ведется по статье 118 УК Грузии (умышленное нанесение менее тяжких телесных повреждений), задержан один человек. Другие детали происшествия пока не сообщаются.

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