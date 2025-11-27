Грузия рассматривает обращение о включении азербайджанского языка в учебную программу

В Грузии по инициативе общественной активистки и председателя организации "Образование" Айгуль Исаевой зарегистрировано официальное обращение в Министерство образования и другие соответствующие государственные органы с просьбой включить в образовательную программу предмет "Язык национальных меньшинств" наравне с азербайджанским языком и литературой.

Об этом местному бюро Report сообщила Айгуль Исаева.

Она отметила, что эта инициатива является важным шагом на пути к расширению доступа к образованию на родном языке для азербайджанцев, проживающих в Грузии. А. Исаева выразила благодарность всем, кто поддержал сбор подписей. Стоит отметить, что в настоящее время обращение изучается соответствующими государственными органами, и ожидается, что дополнительная информация о результатах будет предоставлена ​​в ближайшие дни.