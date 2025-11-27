Gürcüstan Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris proqramına salmağı nəzərdən keçirəcək
- 27 noyabr, 2025
- 01:22
Gürcüstanda ictimai fəal, Maarif Təşkilatının sədri Aygül İsayevanın təşəbbüsü ilə ölkənin Təhsil Nazirliyində və digər aidiyyəti dövlət qurumlarında etnik azlıqların dili adlanan fənnin təhsil proqramında Azərbaycan dili və ədəbiyyat kimi qeyd olunması ilə bağlı rəsmi müraciət qeydiyyata alınıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Aygül İsayeva bildirib.
O, qeyd edib ki, təşəbbüs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların ana dilində təhsilə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi üçün mühüm addımdır. A.İsayeva imzatoplama prosesində dəstək göstərən hər kəsə təşəkkürünü ifadə edib.
Qeyd edək ki, müraciət hazırda müvafiq dövlət qurumları tərəfindən araşdırılır və nəticələri barədə yaxın günlərdə əlavə məlumatın veriləcəyi gözlənilir.
