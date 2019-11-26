"В следующем году Грузия получит от США рекордную финансовую поддержку для сферы обороны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пленарном заседании грузинского парламента заявил председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Член парламента назвал поддержку США очень важной: "Мы часто слышим от наших оппонентов об исчезновении Грузии с международной арены, и о том, что членство страны в НАТО находится под угрозой. Эти высказывания не соответствуют действительности. Наша страна твердо привержена вступлению в НАТО".

На прошлой неделе Грузия и США подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.