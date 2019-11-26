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Грузия получит от США рекордную финансовую поддержку для сферы обороны

Грузия получит от США рекордную финансовую поддержку для сферы обороны

"В следующем году Грузия получит от США рекордную финансовую поддержку для сферы обороны". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пленарном заседании грузинского парламента заявил председатель  комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили. 

Член парламента назвал поддержку США очень важной: "Мы часто слышим от наших оппонентов об исчезновении Грузии с международной арены, и о том, что членство страны в НАТО находится под угрозой. Эти высказывания не соответствуют действительности. Наша страна твердо привержена вступлению в НАТО". 

На прошлой неделе Грузия и США подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. 

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