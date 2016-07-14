Йоханнес Хан: Грузия к октябрю получит безвизовый режим с ЕС

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Процесс предоставления Грузии безвизового режима с ЕС завершится к октябрю этого года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан на открывшейся в Батуми международной конференции "Европейский путь Грузии - союз стабильности, развития и многообразия".

Еврокомиссия 18 декабря прошлого года рекомендовала Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть возможность введения безвизового режима с Грузией и Украиной, опубликовав соответствующие отчеты о выполнении ими планов действия по подготовке к безвизовому режиму.