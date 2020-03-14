​Грузия и Турция временно закрыли границу

Грузия и Турция временно закрывают сухопутную границу на таможенном пункте "Сарпи" из-за распространенного коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Совместным решением правительств Грузии и Турции с целью предотвращения распространения коронавируса передвижение граждан на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" временно ограничено. При этом воздушное сообщение с Турцией будет продолжаться в обычном режиме", - сказано в заявлении ведомства и отмечено.

Что касается остальных таможенно-пропускных пунктов на грузино-турецкой границе "Вале" и "Карцахи", они будут работать в обычном режиме. Ограничение так же не касается грузоперевозок.